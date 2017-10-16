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В стране и мире | Умер актер Дмитрий Марьянов

16.10.2017|10:23
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Российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов умер в возрасте 47 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, артист почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. Друзья, находившиеся с ним в машине, остановились на посту ГИБДД и в сопровождении полиции поехали в больницу города Лобня. Прибыв на место, они передали пациента врачам, которые констатировали смерть около 19:30 мск.

Собеседник «Ленты.ру» уточняет, что, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия. Криминальная версия гибели пока исключается.

С 1994 года актер работал в театре «Ленком», где играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Бременские музыканты», «Поминальная молитва» и других. Популярность в кино ему принесла роль бойца спецназа “Лягушонок” в фильме “Львиная доля“, где он сыграл вместе с Чулпан Хаматовой и Николаем Караченцовым. Всего с 1986 года он сыграл более пятидесяти ролей.

Источник — lenta.ru
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