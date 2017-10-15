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В стране и мире | Житель Якутии выпил бутылку водки, сел за руль и задавил школьников

15.10.2017|13:27
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В якутском селе Огородтах пьяный водитель врезался в группу из семи школьников, в результате один подросток погиб, три человека были госпитализированы. Об этом сообщается на сайте МВД по Якутии. ДТП произошло 14 октября около 22:00 по местному времени.

В момент аварии на переднем пассажирском сиденье находился знакомый водителя. Установлено, что мужчины возвращались в село после распития двух бутылок водки на берегу реки.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, водитель задержан и помещен в изолятор временного содержания.

«На месте автоаварии выявлены недостатки в транспортно-эксплуатационном состоянии проезжей части в виде отсутствия уличного освещения. Все дети были одеты в темный цвет одежды, на которой отсутствовали световозвращающие элементы», — уточнили в полиции.

Источник — lenta.ru
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