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В стране и мире | Желание сделать эффектное свадебное фото привело к смертельной аварии

15.10.2017|13:52
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В Крымском районе Краснодарского края свадебный кортеж попал в аварию, в результате которой погиб один человек. Как сообщает Пятый канал, еще шестеро, включая годовалого ребенка, доставлены в районную больницу.

Авария произошла на третьем километре трассы «Крымск — Джигинка». 31-летний мужчина на «Ладе Приоре», двигавшейся в составе кортежа, выехал на встречную полосу и врезался в «шестерку». «Приору» отбросило на другую машину — ВАЗ-2107. Водитель «шестерки» погиб.

По предварительной информации, владелец «Приоры» выехал на встречную полосу по просьбе фотографа, который захотел сделать эффектные кадры кортежа, сообщает канал.

В тот же день авария с участием свадебного кортежа произошла в Уфе. Столкнулись Mitsubishi Outlander, в котором находились молодожены, и внедорожник Nissan Patrol. Жених и невеста госпитализированы.

Источник — lenta.ru
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Гость|15.10.2017 14:02|

Для ПДД нет исключений

Гость|15.10.2017 15:05|

Вот так - ехал человек себе потихоньку, и вдруг- всё, из-за какой-то мрази нет человека.

Имя: Гость
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