15.10.2017 | 13:54

В Воронежской области медведь убил одного человека и серьезно ранил второго. Прибывшим на место ЧП полицейским пришлось застрелить зверя. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщает региональное управление МВД.

ЧП произошло в селе Семилуки. Медведь насмерть задрал 84-летнего местного жителя и ранил еще одного мужчину, которого в МВД называют владельцем животного.

Telegram-канал Mash уточняет, что зверь по кличке Михаил Иванович сбежал из частного зоопарка. Пенсионер, который стал его жертвой, жил в доме по соседству и вышел во двор собрать яблоки. Хозяин попытался успокоить питомца, но получил тяжелые травмы. Уточняется, что медведь считался ручным и жил в вольере.

«Вести-Воронеж» добавляет, что владельца зоопарка зовут Михаил Харин. Кроме Михаила Ивановича, у него около 30 животных и птиц: еноты, пятнистые олени, дрофа, фазан и другие. Разрешение на их содержание у мужчины имеется.

6 октября в Нижнеудинске (Иркутская область) медведь напал на прохожего. Пострадавший отделался незначительными царапинами, животное было застрелено полицейскими.