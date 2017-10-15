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В стране и мире | Польша заявила об обнаружении записи взрыва на самописце Ту-154 Качиньского

15.10.2017|14:06
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Польская комиссия обнаружила запись момента взрыва на бортовом самописце Ту-154, который в 2010 году потерпел крушение в России. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Антони Мачеревич, сообщает Rzeczpospolita.

«Момент взрыва был идентифицирован, мы нашли его в записи одного из регистраторов. Сейчас мы заняты его анализом и исключением всех возможностей иной интерпретации этой электронной записи», — сказал Мачеревич.

Он отметил, что к концу весны 2018 года будет представлен доклад, который будет содержать не только последовательность событий, но и имена тех, на ком лежит ответственность за катастрофу самолета.

9 августа новая польская комиссия, расследующая обстоятельства авиакатастрофы под Смоленском, выпустила заявление, в котором указывалось, что левое крыло самолета Качиньского начало разрушаться перед контактом с деревом и многочисленные повреждения этого элемента носят следы взрыва. Также, по утверждению экспертов, разрушение крыла воздушного судна не было инициировано столкновением с березой.

Предыдущая польская комиссия, выводы которой были обнародованы в апреле, пришла к выводу, что причиной катастрофы стал взрыв в корпусе самолета. Однако позднее сообщалось, что техническая комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК), занимавшаяся расследованием в 2010-2011 годах, не выявила признаков воздействия на борт взрывчатых веществ. После этого Минобороны Польши заявило, что члены польской комиссии могли проявить недобросовестность и халатность.

По версии МАК, причиной падения самолета стала ошибка пилотов, в частности решение экипажа не уходить на запасной аэродром.

Ту-154М ВВС Польши, на борту которого находились высокопоставленные польские политики, в том числе президент страны Лех Качиньский с супругой, упал в апреле 2010 года под Смоленском. В результате все пассажиры и члены экипажа — 96 человек — погибли.

Источник — lenta.ru
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