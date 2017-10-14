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В стране и мире | В Роскосмосе отчитались об успешном пуске ракеты с «Прогрессом»

14.10.2017|13:26
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Ракета с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-07» со второй попытки успешно стартовала с космодрома Байконур. Об этом в субботу, 14 октября, сообщается на сайте Роскосмоса.

«Через 8 минут 48 секунд с момента старта космический грузовой корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя», — рассказали в ведомстве. В Роскосмосе добавили, что специалисты МКС в Центре управления полетами приступили к управлению полетом «Прогресса».

Пуск произвели в 11:46 мск. По плану стыковка грузового корабля с МКС должна произойти 16 октября в 14:09 мск.

Изначально пуск был запланирован на 12 октября, но его перенесли на резервную дату, пишет «Интерфакс». Грузовой корабль планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме — технологии, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли.

Источник — lenta.ru
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