12.10.2017 | 17:00

Двоих полицейских в Томске признали виновными в игнорировании просьбы матери спасти ее ребенка от избиения. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

По приговору суда стражи порядка получили от года до полутора лет лишения свободы за проявленную халатность (часть 2 статьи 293 УК).

Согласно материалам дела, вечером 27 июля 2015 года, прибыв в дом на улице Грузинской, двое сотрудников патрульно-постовой службы полиции отказались взломать дверь квартиры, в которой, по словам встретившей их женщины, заперся ее ранее судимый брат и избивал десятилетнего сына заявительницы.

Полицейские не приняли никаких мер, несмотря на все просьбы матери, являющейся к тому же хозяйкой жилища.

В результате мальчик получил тяжкие телесные повреждения и через некоторое время скончался в больнице. Избивший его мужчина был взят под стражу и в настоящее время осужден к 23 годам лишения свободы.

21 августа в Ставропольском крае фигурантом уголовного дела стал полицейский, избивший 25-летнюю девушку, рассказавшую следователю о его отказе спасать тонущего человека.