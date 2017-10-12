Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 окт 2017|17:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  68.45  |  $  57.69
 

В стране и мире | США покинут ЮНЕСКО

12.10.2017|17:07
Печать

США выйдут из состава ЮНЕСКО. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает The Sun.

По данным издания, такое решение связано с тем, что американские власти считают организацию антиизраильской. В частности, в США недовольны тем, что в состав ЮНЕСКО включена Палестина.

Таблоид отмечает, что администрация президента США Дональда Трампа планировала выход из организации в течение нескольких месяцев.

«12 октября 2017 года Госдепартамент уведомил генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову о решении США выйти из организации и о намерении создать постоянную миссию наблюдателей в ЮНЕСКО», — цитирует ТАССзаявление начальника пресс-службы американского Госдепартамента Хезер Науэрт.

По информации агентства, решение вступит в силу 31 декабря 2018 года.

Штаты покидали ЮНЕСКО в 1984 году из-за разногласий, касающихся управления. В 2003 году страна вернулась в состав организации, но в 2011-м прекратила финансировать ее после того, как было принято решение включить в состав Палестину.

В настоящий момент ЮНЕСКО насчитывает 195 членов. Данное учреждение ООН было создано после того, как в 1945 году 37 стран-основателей подписали конституцию организации.

В июле постпред России в организации Александр Кузнецов рассказал, что Запад блокирует контакты ЮНЕСКО с объектами в Крыму.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!