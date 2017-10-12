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В стране и мире | Названы самые жуткие запросы в Google

12.10.2017|12:31
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Пользователи Reddit рассказали о странных и жутких вещах, которые ни в коем случае не стоит искать в интернете. Обсуждение под заголовком «Назовите одну вещь, которую никогда не надо гуглить» попало в топ ресурса.

В сборнике значатся рецепты приготовления взрывчатки, детское порно и конкуренты Google. Пользователь masochistmonkey рассказал, что однажды на имиджбордах обнаружил длинную последовательность случайных букв, которые, если вбить их в поисковик, выдавали детское порно.

Другой юзер посоветовал не спрашивать у Google что-либо о другой поисковой машине — Bing, «ведь Google может приревновать».

Юзер Poor__cow напугал посетителей форума, сообщив, что предпочитает больше не гуглить ни о чем, что касается 20 тонн биологического оружия, которые были мистическим образом утеряны Советским Союзом незадолго до распада.

Пользователя philip30001 впечатлила форма половых органов селезней (они напоминают штопор). Также, по его словам, он больше не ищет информацию об утках и эволюции их репродуктивных органов. «Это определенно худший ящик пандоры, который я открывал за долгое время!» — признался он.

Ранее пользователи Reddit обнаружили хранилище самых отвратительных изображений в интернете. В их числе оказались сомнительные образцы современного искусства и hand made, «шедевры» мейкапа и маникюра и просто снимки, сюжет которых невозможно объяснить.

Источник — lenta.ru
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Гость|12.10.2017 12:43|

Настоящие мужики не гуглят, а сразу спрашивают у тополя.

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