Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|12 окт 2017|17:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  68.45  |  $  57.69
 

В стране и мире | Казахстанец со СПИДом и шприцем совершил ограбление в Москве

12.10.2017|16:25
Печать

Уроженец Казахстана, ограбивший со шприцем офис микрокредитной организации на севере столицы, задержан по подозрению в разбое. Об этом в четверг, 12 октября, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, разбой произошел в июле. В офис компании микрозаймов на площади Ганецкого зашел мужчина со шприцем. Он заявил сотруднице организации, что болен СПИДом, и пригрозил заразить ее, если она не отдаст деньги из кассы. После того как ему выдали около 17 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.

Задержали 28-летнего казахстанца только в октябре. «Мужчина полностью изобличен в содеянном, против него возбуждено еще одно уголовное дело о разбое», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина содержится под стражей, устанавливается его причастность к другим преступлениям.

Ранее в октябре грабитель с трудом сбежал от работниц почтового отделения в Томске. Мужчина, вооруженный газовым баллончиком, пытался украсть из кассы отделения связи лоток с деньгами. Сотрудницы почты отбили баллончик и деньги из его рук, но задержать преступника до появления полиции им не удалось — злоумышленник скрылся с водителем-напарником на автомобиле.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость|12.10.2017 16:31|

penzainform.ru писал(a):

полностью изобличен в содеянном
А на СПИД то проверили?

Гость|12.10.2017 17:10|

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
полностью изобличен в содеянном
А на СПИД то проверили?
Нет , конечно , ведь СПИД есть , а вируса ( ВИЧ ) нет и заразится им невозможно !

Гость|12.10.2017 17:13|

Какой есчо казахстанец? Казах, наверно? Да?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!