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В стране и мире | Объяснена способность доживать до старости

11.10.2017|17:41
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Ученые из Эдинбургского университета в Великобритании выяснили, почему люди способны жить дольше 50 лет. Оказалось, что у мужчин этому способствуют гены, которые поддерживают молодость. При этом исследователи не смогли обнаружить гены, влияющие на долголетие у женского пола. Об этом сообщаетсяв пресс-релизе на сайте Phys.org.

Известно, что многие виды не живут долго после окончания репродуктивного возраста. Однако человек способен доживать до глубокой старости, что указывает на существование особых механизмов, лежащих в основе долголетия, увеличивающих приспособленность организма. Это могут быть либо гены, помогающие выживать в раннем возрасте и работающие на протяжении почти всей жизни, либо гены, отвечающие за фертильность у пожилых мужчин и вместе с тем поддерживающие функции организма у женщин.

Исследователи провели анализ популяции из более чем 1,5 миллиона человек из штата Юта. Эта выборка включала тех, кто жил до 1950 года, а также их потомков.

Ученые не обнаружили свидетельств существования ДНК, которая продлевала жизнь у мужчин и влияла тем самым на число детей. Показано, что на долголетие влияют гены, способствующие выживанию в раннем возрасте и достижению репродуктивного возраста. Также не было найдено никаких свидетельств существования недавних эволюционных процессов, в результате которых возникли гены, способствующие высокой продолжительности жизни у женщин. Специалисты считают, что они имели место в прошлом, когда ДНК, отвечающая за долголетие, способствовала увеличению приспособленности. Сейчас эти гены не несут никакой пользы для адаптации.

Источник — lenta.ru
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