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В стране и мире | Путин сменил губернатора Ивановской области

10.10.2017|12:39
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Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ивановской области Павла Конькова. Об этом во вторник, 10 октября, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Воскресенского Станислава Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ивановской области», — отмечается в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания.

До нового назначения Воскресенский занимал пост замминистра экономического развития.

Ранее перестановки затронули, среди прочих, Красноярский и Приморский края, Омскую, Орловскую, Новосибирскую, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.

Источник — lenta.ru
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Гость|10.10.2017 13:07|

Куда "ушли" Конькова?

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