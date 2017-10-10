10.10.2017 | 12:39

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Ивановской области Павла Конькова. Об этом во вторник, 10 октября, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Воскресенского Станислава Сергеевича временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Ивановской области», — отмечается в документе.

Указ вступил в силу со дня подписания.

До нового назначения Воскресенский занимал пост замминистра экономического развития.

Ранее перестановки затронули, среди прочих, Красноярский и Приморский края, Омскую, Орловскую, Новосибирскую, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.