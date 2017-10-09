09.10.2017 | 17:18

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы Александра Буркова. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Буркова Александра Леонидовича временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Омской области», — говорится в тексте указ. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Депутат Госдумы седьмого созыва Бурков является членом партии «Справедливая Россия».

Назаров объявил о своей отставке 2 октября, в ходе аппаратного совещания в областном правительстве. Глава региона попрощался с подчиненными, уточнив, что в Москве будет объявлено об увольнении в течение недели.

30 сентября источник в администрации президента заявил, что было принято решение о досрочной отставке Назарова. Тогда же пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко сообщила, что глава региона работает в обычном режиме.

Ранее перестановки затронули, среди прочих Красноярский и Приморский край, Красноярский и Приморский край, Орловскую, Новосибирскую, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.