Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|9 окт 2017|18:25
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+13oC
Завтра | Дождь |
  68.39  |  $  58.32
 

В стране и мире | Путин сменил губернатора Омской области

09.10.2017|17:18
Печать

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Омской области Виктора Назарова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы Александра Буркова. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Буркова Александра Леонидовича временно исполняющим обязанности Губернатора Омской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Омской области», — говорится в тексте указ. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Депутат Госдумы седьмого созыва Бурков является членом партии «Справедливая Россия».

Назаров объявил о своей отставке 2 октября, в ходе аппаратного совещания в областном правительстве. Глава региона попрощался с подчиненными, уточнив, что в Москве будет объявлено об увольнении в течение недели.

30 сентября источник в администрации президента заявил, что было принято решение о досрочной отставке Назарова. Тогда же пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко сообщила, что глава региона работает в обычном режиме.

Ранее перестановки затронули, среди прочих Красноярский и Приморский край, Красноярский и Приморский край, Орловскую, Новосибирскую, Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!