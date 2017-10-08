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В стране и мире | Рой Джонс провозгласил себя русским

08.10.2017|13:21
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Американский боксер Рой Джонс, имеющий российское гражданство, поздравил президента РФ Владимира Путина с 65-летием и заявил, что он русский. Слова спортсмена в субботу, 7 октября, приводит RT.

«С днем рождения, президент России, мистер Владимир Путин. Огромное вам спасибо за предоставленную возможность стать вашим соотечественником и познать страну, которой вы руководите. Надеюсь, что в один прекрасный день вы станете не просто лучшим, но и самым известным человеком в мире. Спасибо за все, что вы делаете. Пусть Бог хранит вас. Еще раз спасибо за паспорт. Я - русский», - заявил Джонс.

Джонс - первый в мире боксер, ставший чемпионом мира в четырех весовых категориях (до 72,6 килограмма, до 76,2 килограмма, до 79,38 килограмма и в супертяжелой). Американец получил российское гражданство в сентябре 2015 года. Всего на его счету 65 побед (47 — нокаутом) и девять поражений.

Источник — lenta.ru
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