Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|7 окт 2017|23:57
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+7oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  67.53  |  $  57.76
 

В стране и мире | Корейцы забили два мяча в свои ворота и проиграли сборной России

07.10.2017|22:39
Печать

Сборная России по футболу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве и завершилась со счетом 4:2. На 44-й минуте счет открыл Федор Смолов. Во втором тайме корейцы дважды забили мячи в свои ворота. Автором обоих автоголов стал Ким Чжу Юн, отличившийся на 55-й и 57-й минутах. Четвертый мяч россиян забил Алексей Миранчук на 83-й минуте, а затем два мяча забили корейцы: вначале отличился Квон Кьюн Вон (87), а затем Чжи Донь Вон (90+3).

Матч был организован в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. 10 октября подопечные Станислава Черчесова на «Казань Арене» примут сборную Ирана.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!