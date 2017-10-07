07.10.2017 | 22:39

Сборная России по футболу обыграла команду Южной Кореи в товарищеском матче. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» в Москве и завершилась со счетом 4:2. На 44-й минуте счет открыл Федор Смолов. Во втором тайме корейцы дважды забили мячи в свои ворота. Автором обоих автоголов стал Ким Чжу Юн, отличившийся на 55-й и 57-й минутах. Четвертый мяч россиян забил Алексей Миранчук на 83-й минуте, а затем два мяча забили корейцы: вначале отличился Квон Кьюн Вон (87), а затем Чжи Донь Вон (90+3).

Матч был организован в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. 10 октября подопечные Станислава Черчесова на «Казань Арене» примут сборную Ирана.