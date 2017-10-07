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В стране и мире | «Динамо» покинул вернувший команду в РФПЛ тренер

07.10.2017|13:34
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Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев покинул команду. Об этом сообщается на сайте клуба.

Вместе со специалистом ушел тренерский штаб в составе Геннадия Литовченко, Юрия Ковтуна и Романа Березовского. Пост наставника москвичей займет Дмитрий Хохлов, который ранее работал с молодежной командой.

«У нас состоялась рабочая встреча с Юрием Калитвинцевым, на которой мы, обсудив ситуацию, пришли к обоюдному решению, что для дальнейшего успешного выступления «Динамо» в РФПЛ, необходимы те кадровые решения, которые сегодня озвучены клубом», — заявил генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев.

Калитвинцев возглавил «Динамо» летом 2016 года. В первом же сезоне он сумел вывести команду из Футбольной национальной лиги в Премьер-лигу. В турнирной таблице РФПЛ бело-голубые находятся на 15-м месте. В 12 матчах они набрали 10 очков.

Источник — lenta.ru
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