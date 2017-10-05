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В стране и мире | В новосибирской маршрутке обнаружили колонию опят

05.10.2017|10:31
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Пассажирам маршрутного такси №34 с близкого расстояния удалось запечатлеть колонию маршруточных опят, прорастающих прямо сквозь пол в салоне автомашины. Об этом рассказывает паблик «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», специализирующийся на сводках ДТП и чрезвычайных происшествий.

Снимок транспортной грибницы вызвал стихийный конкурс остроумия среди пользователей, собрав три страницы комментариев. Опытные грибники и далекие от микологии обитатели соцсети определяются с выбором названия для феномена.

Наибольшим одобрением пользуются «подгазеливики», «подсидушники газелевые», «газепята», «газельнушки», «газерыжки», а также бескомпромиссные «отсосиновики».

Отдельно пользователи отметили поэтическую строчку, опубликованную модератором паблика: «это не шутки, собрал грибы в маршрутке».

В январе китайские пользователи сети высмеяли водителя автобуса, который управлял машиной ногой, не поднимая глаз от своего смартфона. Испуганные пассажиры запечатлели экстремала на видео, а затем обратились с жалобой в полицию.

Источник — lenta.ru
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