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В стране и мире | Страдающий шизофренией житель Татарстана съел односельчанина

05.10.2017|17:24
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Жителя села Новое Ильдеряково задержали по подозрению в каннибализме. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России по Татарстану.

По данным ведомства, в ночь на 5 октября в сельской избе было обнаружено тело 53-летнего мужчины. На шее и животе имелись резаные раны. В его убийстве сознался страдающий шизофренией 40-летний односельчанин. Он рассказал, что гостил у потерпевшего и в какой-то момент решил убить хозяина, чтобы съесть его.

Гость избил мужчину табуреткой, а после того, как тот перестал подавать признаки жизни, перерезал ему горло и вскрыл живот. Подозреваемый съел часть тела хозяина, после чего позвонил в полицию и сообщил об убийстве.

2 октября сообщалось о задержании в Краснодаре третьего фигуранта по уголовному делу о каннибализме, в котором подозревается супружеская пара. По данным следствия, Дмитрий Бакшеев с женой убили женщину. Расчленив тело, мужчина сфотографировался на его фоне. В ходе обыска у семейной пары обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе и замороженное мясо.

Источник — lenta.ru
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