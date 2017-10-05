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В стране и мире | Стали известны новые подробности дела об убийстве пауэрлифтера Драчева

05.10.2017|10:28
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Прокуратура Хабаровского края инициировала процессуальную проверку в отношении сотрудника полиции, который находился в компании чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в момент его убийства и не принял мер к пресечению совершения преступления. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает «АмурПРЕСС» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

«Учитывая, что указанное бездействие сотрудника полиции содержит признаки преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ ("Халатность"), заместителем прокурора края Максимом Собчуком в орган предварительного расследования внесено требование о выделении в отдельное производство материалов в отношении названного сотрудника полиции и проведении по этому факту процессуальной проверки», — указали в прокуратуре.

Отмечается, что требование прокурора было удовлетворено и 26 сентября следователь отдела по РОВД СУ СК по региону выделил из уголовного дела необходимые материалы. «Проводится проверка, результаты которой прокуратурой края поставлены на контроль», — заключили в пресс-службе.

Чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу в категории до 120 килограммов Андрей Драчев получил смертельные травмы в результате драки, произошедшей в центре Хабаровска. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес Драчеву несколько ударов руками и ногами по голове, пауэрлифтер упал, после чего получил еще несколько ударов по голове. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений».

Анар Аллахверанов, обвиняемый в убийстве Драчева, добровольно сдался властям в сентябре.

Источник — lenta.ru
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Гость|05.10.2017 10:55|

А Рафик, как всегда,-неуыновен!

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