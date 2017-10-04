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В стране и мире | Житель Самары предстанет перед судом за совращение 46 детей

04.10.2017|15:42
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Полиция направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Самары, обвиняемого в развратных и насильственных действия сексуального характера в отношении 46 несовершеннолетних из 29 регионов страны. Об этом в среду, 4 октября, сообщила пресс-служба главного управления МВД по Самарской области.

Мужчине вменяется 73 эпизода преступной деятельности, предусмотренных статьями 135 («Развратные действия»),137 («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), 242.1 («Изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних»), 132 («Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ.

В 2015 году в правоохранительные органы обратились родители 13-летней школьницы и рассказали о том, что ее шантажирует некий мужчина. Он познакомился с девочкой в сети, они начали переписываться, а затем он стал угрожать подростку распространением фотографий порнографического содержания с ее участием среди одноклассников и знакомых.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности жителя Самары 1984 года рождения, работающего в технической сфере, не женатого и не имеющего детей, проживавшего на съемной квартире.

Следователи выяснили, что от его действий пострадали 46 несовершеннолетних из 29 регионов.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.10.2017 16:39|

Сколько можно это мусолить?Пора уже принять закон с расстрельной статьёй по таким преступлениям!

Гость|04.10.2017 16:46|

Гость писал(a):

Гость|04.10.2017 16:39|

Сколько можно это мусолить?Пора уже принять закон с расстрельной статьёй по таким преступлениям!

Возможно,твоя правда.Но,родителей таких "деток",высылающих взрослым ублюдкам свои интимные или порнографические фотографии - лишать родительских прав однозначно!

Даже ребёнок знает,как запретить посещение определённых сайтов,закрыв их паролем.Не можете сами - пригласите специалиста!

Имя: Гость
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