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В стране и мире | Великобритания впервые за много лет выдала россиянина

04.10.2017|12:36
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Великобритания выдала российским правоохранителям обвиняемого в серийных грабежах Станислава Дзгоева. Об этом в среду, 4 октября, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

В надзорном ведомстве отметили значимость этого события, указав, что «компетентными органами Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии впервые за много лет удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Российской Федерации о выдаче» обвиняемого в преступлениях россиянина.

Генпрокуратура ходатайствовала об экстрадиции Дзгоева еще в декабре 2014 года. Трижды английские суды и министр внутренних дел Великобритании подтвердили законность и обоснованность решения о его выдаче в Россию, отметили в надзорном ведомстве. Дзгоев был передан 3 октября в лондонском аэропорту Хитроу, после чего его доставили в Москву и поместили в следственный изолятор для привлечения к уголовной ответственности за многочисленные грабежи.

«Надеемся, что данное решение станет прецедентом и переломным шагом в вопросах взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и компетентных органов Великобритании в сфере экстрадиции», — подчеркнул официальный представитель ГП Александр Куренной, добавив, что в настоящее время на рассмотрении у компетентных органов Великобритании находится более 20 российских запросов.

Источник — lenta.ru
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Гость|04.10.2017 12:50|

«Надеемся, что данное решение станет прецедентом и переломным шагом в вопросах взаимодействия Генеральной прокуратуры Российской Федерации и компетентных органов Великобритании в сфере экстрадиции», — подчеркнул официальный представитель ГП Александр Куренной, добавив, что в настоящее время на рассмотрении у компетентных органов Великобритании находится более 20 российских запросов.

Такого товарища конечно выдадут, зачем им данный персонаж, а вот тут уже данный рафик может через некоторое время стать абсолютным невиновником и отправиться на лечение в курортных условиях, если подвязки есть конечно!

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