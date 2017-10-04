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В стране и мире | Путин рассказал об отношениях с Трампом

04.10.2017|15:39
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Президент России Владимир Путин указал, что взаимодействует с американским коллегой Дональдом Трампом только по рабочим вопросам. Его слова приводит РИА Новости в среду, 4 октября.

«Личных отношений практически нет. Мы виделись один раз. Несколько раз говорили на различные темы, представляющие взаимный интерес, по телефону. В том числе это касалось и сирийской проблематики», — сказал Путин в ответ на вопрос, как развиваются взаимоотношения между ним и Трампом.

Президент подчеркнул, что по сирийскому вопросу Москва сотрудничает с США по очень многим линиям.

Источник — lenta.ru
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