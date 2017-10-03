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В стране и мире | Школьник с судимостью кинул стул в голову учителя в Сибири

03.10.2017|10:51
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В Чунском районе Иркутской области судимый за кражу 16-летний школьник кинул стул в голову пожилому учителю в ответ на просьбу выйти из класса. Об этом говорится на сайте местной администрации во вторник, 3 октября.

Районная комиссия по делам несовершеннолетних, куда подростка «доставили после долгих поисков», будет добиваться отмены условно-досрочного освобождения подростка. Ему предстоит отбыть еще четыре месяца из назначенного судом срока лишения свободы.

Инцидент произошел 29 сентября. Парень зашел на урок не в свой класс и в ответ на просьбу покинуть помещение стал хамить, а затем бросил в педагога стул, который угодил тому в висок. Мужчина упал и потерял сознание. У него диагностировали сотрясение мозга.

Молодой человек освободился из ангарской колонии, где пробыл восемь месяцев, в июле. Ранее он привлекался к ответственности за нахождение в общественном месте в пьяном виде, повреждение чужого имущества и нарушение детского комендантского часа. Подросток, по данным администрации, воспитывается в неблагополучной семье.

В октябре 2016 года 12-летний школьник в Красноярском крае бросил стул в одноклассника, но попал им в голову учительнице, передает РИА Новости. Женщину с разбитым лицом и сотрясением мозга доставили в больницу.

Источник — lenta.ru
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Гость|03.10.2017 11:00|

penzainform.ru писал(a):

Ему предстоит отбыть еще четыре месяца из назначенного судом срока лишения свободы.

Это как, после колонии в обычную школу? 4 месяца, и что это даст, урку со стажем, рецидивиста? Воспитанием вообще ни кто не занимается. Может и правильно, что кинул стулом в учителя? Это ведь их брак воспитания, побочный эффект, издержки производства. Кто виноват и , что делать?

Гость|03.10.2017 11:02|

penzainform.ru писал(a):

12-летний школьник в Красноярском крае бросил стул в одноклассника, но попал им в голову учительнице
Марь Ванна, я нечаянно, простите пожалСта.

Гость|03.10.2017 11:51|

как его вообще в школу с нормальными детьми допустили? таких уродов уже не переделаешь, по любому там и родители такие же

Имя: Гость
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