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В стране и мире | Власти Каталонии огласили результаты референдума о независимости

02.10.2017|12:07
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За обретение Каталонией независимости от Испании проголосовали 90 процентов жителей региона, принимавших участие в референдуме. Об этом, как передает Reuters, заявили каталонские власти.

Явка составила 2,26 миллиона избирателей из 5,34 миллиона жителей региона, имеющих право на участие в голосовании, то есть 42,3 процента.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии от Испании прошло в воскресенье, 1 октября. Центральная власть королевства всячески пыталась помешать проведению плебисцита. В частности, сообщалось, что испанская полиция применила против голосовавших в Барселоне резиновые пули.

По последним данным властей Каталонии, число пострадавших достигло 844 человек.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что каталонцы добились своего права на суверенитет. Он пообещал, что в ближайшие несколько дней результаты референдума будут переданы в парламент Каталонии для принятия решения в соответствии с законом о референдуме.

Источник — lenta.ru
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Гость|02.10.2017 12:45|

Слава каталонским героям!

Гость|02.10.2017 13:16|

Каталония - это испанский Донбасс

Гость|02.10.2017 13:16|

Вот вам и образец европейской демократии. Туман демократический напускать они конечно умеют, бла-бла на эту тему они умеют разводить. А вот как дошло до практического решения проблем, то вся демократия куда-то улетучилась. Это все что нам нужно знать про западную демократию.

Гость|02.10.2017 13:20|

Гость писал(a):

Это все что нам нужно знать про западную демократию.
И про российскую тоже.

Гость|02.10.2017 13:24|

В России давно никогда даже близко так не метелили. Так что мы на фоне испанских дел просто образец демократии. Так что цени и завидуй.

Имя: Гость
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