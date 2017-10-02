02.10.2017 | 18:46

Первомайский районный суд Бишкека выдал санкцию на арест депутата парламента Киргизии Канатбека Исаева, который якобы готовил насильственный захват власти в случае проигрыша на выборах кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Об этом сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

Уголовное дело против Исаева было возбуждено 30 сентября. По версии следствия, парламентарий «вступил в предварительный сговор с представителями организованных преступных группировок, осуществлял активные действия, направленные на организацию массовых беспорядков и вооруженных столкновений» с целью «захвата власти в последующем, в случае проигрыша на выборах» Бабанова.

Парламентская фракция партии «Кыргызстан», лидером которой является Исаев, распространила заявление в связи с его задержанием. «Учитывая большой вклад Канатбека Исаева в развитие демократии и парламентаризма Кыргызской Республики, фракция "Кыргызстан" обращается к правоохранительным органам и судам рассмотреть это дело прозрачно и не предвзято, по справедливости, в рамках закона и конституции», — говорится в обращении.

Выборы президента в Киргизии назначены на 15 октября нынешнего года. На данный момент на эту должность претендуют 12 человек. Согласно рейтингам и мнению местных экспертов фаворитами гонки считаются экс-премьеры Омурбек Бабанов и Сооронбай Жээнбеков.