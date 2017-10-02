02.10.2017 | 18:40

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории поддержал заявление о лишении ученой степени доктора исторических наук министра культуры России Владимира Мединского. Об этом в понедельник, 2 октября, сообщил «Ведомостям» собеседник в экспертном совете, а также один из заявителей — филолог Иван Бабицкий.

Как уточнил собеседник издания в экспертном совете, данное решение было принято большинством голосов. При этом оно носит рекомендательный характер, окончательное решение должен будет принять президиум ВАК.

Советник министра культуры Михаил Мягков подтвердил данную информацию, сообщает агентство «Москва». «Но ничего в этом страшного, никакой трагедии нет, никакого окончательного решения нет и быть не могло. Но решение будет в ближайшее время, все будет решаться президиумом ВАК», — подчеркнул Мягков.

По данным источника РИА Новости, президиум ВАК рассмотрит вопрос о лишении главы Минкульта ученой степени 20 октября.

В июле диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета (БелГу) отказался лишать Мединского степени доктора исторических наук. Тогда члены совета, рассмотрев диссертацию главы Минкульта на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков», не увидели оснований считать ее ненаучной.

В начале октября 2016 года работу Мединского планировали разобрать на ученом совете Уральского федерального университета, но ВАК отозвала ее из-за нарушения сроков рассмотрения. Материалы диссертации передали в диссовет на базе исторического факультета Московского государственного университета, однако тот планово прекратил свое существование в марте 2017-го.

Заявление с требованием лишить Мединского ученой степени было подписано историками Иваном Бабицким из «Диссернета», Константином Ерусалимским и Вячеславом Козляковым и подано в адрес Минобрнауки в сентябре 2016-го. По их мнению, диссертация содержит фактические ошибки и в целом абсурдна.