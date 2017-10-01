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В стране и мире | Рейс «ВИМ-Авиа» прилетел в Челябинск с опозданием на неделю

01.10.2017|12:48
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Рейс НН9110 авиакомпании «ВИМ-Авиа» из Антальи в Челябинск, который первоначально должен был прилететь 25 сентября вечером, прибыл в аэропорт Баландино в воскресенье, 1 октября, в 9:15 (07:15 по московскому времени). Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Челябинска.

Рейс был выполнен на лайнере Boeing-777.

Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем «ВИМ-Авиа», из-за которых компания полностью остановила чартерные перевозки, из Турции на Урал не могли вернуться 323 пассажира.

«ВИМ-Авиа» неделю назад призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности. Прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками «ВИМ-Авиа». В Росавиации отметили, что общая задолженность «ВИМ-Авиа» составляет около 7 миллиардов рублей.

1 октября вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что 15 октября будет обсуждаться вопрос об отзыве сертификата эксплуатанта «ВИМ-Авиа».

Источник — lenta.ru
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