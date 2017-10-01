01.10.2017 | 10:45

Приморский суд Санкт-Петербурга арестовал коллектора Рустама Мавлютова, обвиняемого в вымогательствах денег у должников микрофинансовой организации. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает РИА Новости.

31-летний Мавлютов арестован до 23 ноября.

Он был задержан в пятницу в Ульяновске по подозрению в вымогательстве в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

По версии следствия, в 2017 году в Санкт-Петербурге коллекторы неоднократно вымогали у клиентов микрофинансовых организаций, а также у граждан, не имеющих никаких отношений к долговым обязательствам, деньги, многократно превышающие сумму долга.

Следователи подчеркивают, что действия коллекторов носили исключительно циничный и издевательский характер, они угрожали убийством не только потерпевшим, но и их малолетним детям.

Так, например, пенсионерке, задолжавшей 40 тысяч рублей пени, он прислал фото внучки в траурном венке. Позже на его странице в соцсети были найдены десятки подобных фотографий разных детей.