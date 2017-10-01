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В стране и мире | Каталонцы начали выстраиваться в очереди у участков для голосования

01.10.2017|10:48
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В воскресенье утром жители Каталонии выстраиваются в очереди у участков для голосования, чтобы принять участие в референдуме по вопросу отделения региона от Испании. Об этом сообщает «Русская служба "Би-би-си"».

У входов на некоторые участки стоят тракторы, чтобы заблокировать возможные действия полиции. Власти Каталонии заявляют, что к проведению референдума все готово, и предсказывают высокую явку.

Избирательные участки откроются в 9 утра по местному времени (10.00 по московскому), но организаторы призывали людей прийти раньше, чтобы «защитить» места для голосования.

Голосование продлится до 20.00 по местному времени (21.00 по Москве).

Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям по полиции по недопущению проведения референдума.

В бюллетенях для голосования только один вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?», и два варианта ответа, да или нет.

В то же время испанская полиция начала изымать первые урны для голосования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Periodico. По ее информации, материал для плебисцита конфискуют в провинции Барселона. Ранее полиции было приказано изымать всю продукцию, имеющую отношению к голосованию.

В начале сентября парламент Каталонии одобрил два закона о референдуме. Первый, по мнению сепаратистов, создавал правовую базу для проведения плебисцита о независимости, а второй регулировал выход Каталонии из состава Испании в случае победы на референдуме сторонников разрыва с королевством.

Мадрид считает и оба закона, и сам плебисцит незаконными. Власти Испании заверяют, что референдума не будет, однако правительство Каталонии уверено, что плебисцит состоится.

Источник — lenta.ru
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Гость|01.10.2017 11:40|

Бумеранг вернулся,не надо было СССР трогать,Великобритания -сначала Шотландию,потом Ирландию,Бельгия на Фландрию и Валлонию,потом из Фландрии Фламандия,из Штатов Техас и Калифорния ,и как снежный ком далее.

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