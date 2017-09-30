30.09.2017 | 12:41

Губернатор Омской области Виктор Назаров продолжает свою работу как обычно. Об этом рассказала пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко, комментируя появившиеся в СМИ данные о его отставке, передает ТАСС.

«Губернатор работает в обычном режиме, сегодня был в прямом эфире на местном телевизионном канале. Он участвовал в благотворительном марафоне», — рассказала пресс-секретарь. Они добавила, что «слухи об отставке не комментирует».

В беседе с телеканалом РЕН ТВ Соколенко также отметила, что не может подтвердить появившиеся данные. «У меня такой информации нет», — отметила она.

Ранее 30 сентября источник в администрации президента заявил, что в настоящее время принято решение о досрочной отставке Назарова. По его словам, серия досрочных уходов глав российских регионов завершится к 10 октября, а всего будут отстранены от 8 до 11 губернаторов с учетом уже объявленных.

Днем ранее президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Регион стал четвертым, в котором на этой неделе сменился губернатор. До этого перестановки затронули Самарскую и Нижегородскую области, а также Ненецкий автономный округ.

О намерении уйти в отставку также заявил глава Дагестана Рамазан Абдулатипов.