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В стране и мире | ЦРУ объявило о наборе знающих русский язык агентов

30.09.2017|10:41
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Центральное разведывательное управление США заявило в своем Twitter, что нуждается в сотрудниках, знающих русский язык.

«Говорите по-русски? Гражданин США с высшим образованием? Интересуетесь национальной безопасностью? Ваши навыки нужны здесь», - говорится в сообщении.

На прикрепленном к сообщению изображении - надпись по-русски, которая гласит: «Знаете ли вы, что вы можете сделать в качестве сотрудника-лингвиста ЦРУ? Раскрыть правду».

В июле директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия не планирует покидать Сирию и продолжит вмешиваться в дела США. До этого он обвинил Москву в попытках подорвать демократию в США в течение десятков лет.

Источник — lenta.ru
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