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В стране и мире | Сбежавший с автоматом срочник в Приамурье застрелен

30.09.2017|11:02
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Военнослужащий, сбежавший с оружием с полигона в Амурской области после расстрела сослуживцев, получил смертельное ранение в ходе перестрелки при задержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Уточняется, что срочник был блокирован подразделением антитеррора воинского гарнизона. Он оказал вооруженное сопротивление. Из-за того, что была создана прямая угроза жизни военнослужащим, было применено табельное оружие.

На месте происшествия работает комиссия Минобороны России.

В пятницу, 29 сентября, во время проведения стрельб на полигоне один из военных выпустил очередь из автомата по сослуживцам. Погибли офицер и два срочника. Еще два человека госпитализированы. После расстрела мужчина скрылся, забрав с собой автомат и три рожка патронов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В Минобороны сообщили, что рассматриваются разные версии случившегося, в том числе нервный срыв у стрелка.

По неофициальным данным, подозреваемого звали Гасан Абдулаханов. Он родился в Дагестане, затем некоторое время жил в Санкт-Петербурге. Ему было 23 года, он был призван из Нижневартовска и имеет воинское звание ефрейтора.

Источник — lenta.ru
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