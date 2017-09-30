30.09.2017 | 11:02

Военнослужащий, сбежавший с оружием с полигона в Амурской области после расстрела сослуживцев, получил смертельное ранение в ходе перестрелки при задержании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Уточняется, что срочник был блокирован подразделением антитеррора воинского гарнизона. Он оказал вооруженное сопротивление. Из-за того, что была создана прямая угроза жизни военнослужащим, было применено табельное оружие.

На месте происшествия работает комиссия Минобороны России.

В пятницу, 29 сентября, во время проведения стрельб на полигоне один из военных выпустил очередь из автомата по сослуживцам. Погибли офицер и два срочника. Еще два человека госпитализированы. После расстрела мужчина скрылся, забрав с собой автомат и три рожка патронов.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В Минобороны сообщили, что рассматриваются разные версии случившегося, в том числе нервный срыв у стрелка.

По неофициальным данным, подозреваемого звали Гасан Абдулаханов. Он родился в Дагестане, затем некоторое время жил в Санкт-Петербурге. Ему было 23 года, он был призван из Нижневартовска и имеет воинское звание ефрейтора.