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В стране и мире | Неизвестный с ножом напал на прохожих на северо-востоке Москвы

30.09.2017|11:51
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Полиция разыскивает неизвестного мужчину, ранившего ножом двух прохожих на северо-востоке Москвы. Об этом сообщает в субботу, 30 сентября, ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По информации агентства, инцидент произошел 28 сентября около 22:00 в проезде Якушкина. Неизвестный нанес удары похожим на нож предметом двум мужчинам 1988 и 1991 годов рождения. Пострадавших госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Как передавал телеканал «360», одному из мужчин удар ножом был нанесен в шею, у другого оказалась рассечена нога. Сообщалось, что нападавший имел азиатскую внешность.

29 сентября стало известно, что в Москве по подозрению в нападении с ножом на мать с грудным ребенком задержали приезжего мужчину. Женщина с младенцем гуляла в парке «Сокольники», когда к ней сзади подошел незнакомец и, приставив к ее горлу нож, потребовал деньги. Москвичка отдала ему сумку, побежала с ребенком на людную тропинку и по пути вызвала полицию.

Источник — lenta.ru
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