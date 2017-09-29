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В стране и мире | В Германии осел принял дорогой автомобиль за морковь и погрыз его

29.09.2017|15:49
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В немецком городе Гисен, земля Гессен, владелец спортивного автомобиля McLaren подал в суд на хозяина осла после того, как животное погрызло его дорогостоящий автомобиль. Об этом сообщает Associated Press.

Год назад водитель McLaren припарковал машину возле загона с ослом и ушел. Пока его не было, животное принялось кусать автомобиль. В полиции предположили, что оно приняло оранжевый McLaren за гигантскую морковь.

Когда владелец машины вернулся, он обнаружил, что осел испортил деталь из углеродного волокна и повредил краску на задней части машины. Хозяин животного отказался платить за ремонт и посоветовал лучше выбирать место для парковки. Теперь водитель пытается через суд получить с него 5 тысяч евро (342 тысячи рублей).

В 2014 году сообщалось, что житель индийского города Ахмедабад запряг семь ослов в сломанный автомобиль Jaguar XF и поехал в автосервис.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.09.2017 16:09|

Осел не виноват.

Гость|29.09.2017 16:16|

А у нас ослы на машинах ездят. Того и гляди задавят. Совсем обнаглели.

Гость|29.09.2017 16:25|

penzainform.ru писал(a):

В полиции предположили, что оно приняло оранжевый McLaren за гигантскую морковь.
а были бы у полицейских мозги, а не морковь, то такое бредовое предположение они бы не выдвигали.

Гость|29.09.2017 16:50|

Гость писал(a):

29.09.2017 16:16|

А у нас ослы на машинах ездят. Того и гляди задавят. Совсем обнаглели.

Жестче надо к ним относиться правоохранителям, не обращать никакого внимания на должности самих, должности родителей, наличие рясы.

Имя: Гость
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