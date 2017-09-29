29.09.2017 | 14:04

Специальный летный отряд (СЛО) «Россия» поможет с возвращением пассажиров авиакомпании «ВИМ-Авиа» из турецкой Антальи. Об этом рассказал в пятницу, 29 сентября, советник главы Росавиации Сергей Извольский, передает ТАСС.

«К вывозу пассажиров из Антальи подключится сегодня СЛО "Россия"», — заявил он, добавив, что «ВИМ-Авиа» продолжает отправлять за туристами в Турцию пустые борты. Ей с вывозом путешественников помогают «Уральские авиалинии», Royal Flight и Azur Air. «"Уральцы" еще вывозят людей из Барселоны, ЕllinAir — из Салоников, турецкая Global Atlas из Антальи в Самару планируется сегодня», — отметил Извольский.

Как уточняет РИА Новости, СЛО «Россия» может выполнять полеты на самолете Ту-214. Извольский также сообщил, что к вывозу туристов подключится группа S7. «И "Аэрофлот", и "Сибирь", и другие авиаперевозчики берут на свободные места пассажиров "ВИМ-Авиа"», — добавил советник главы Росавиации.

28 сентября правительство России выделило «ВИМ-Авиа» 98 миллионов рублей из резервного фонда кабинета министров. В тот же день стало известно, что Следственный комитет задержал гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании по делу о мошенничестве. Местонахождение сбежавших из России совладельцев устанавливается.

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась в минувшие выходные. 25 сентября компания призналась, что у нее нет финансовых средств для продолжения работы и она прекращает выполнять чартерные рейсы. Регулярные полеты пока продолжаются. Вопрос с доставкой пассажиров взяли под контроль Росавиация и Минтранс.

Специальный летный отряд «Россия» обеспечивает перевозку воздушным транспортом первых должностных лиц России, среди которых президент страны, премьер-министр, главы Совета Федерации и Госдумы, председатель Конституционного суда, Генпрокурор, глава Следственного комитета.