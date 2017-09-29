29.09.2017 | 11:44

Оппозиционный политик Алексей Навальный задержан в подъезде своего дома. Об этом он в пятницу, 29 сентября, написал в своем Twitter.

В другой соцсети, в Instagram, он опубликовал видео задержания и пояснил, что это произошло в тот момент, когда он собирался ехать в Нижний Новгород, чтобы принять участие в митинге.

Политик также отметил, что полицейские везут его в ОВД «Даниловское».

Задержание оппозиционера прокомментировали в Главном управлении МВД по Москве. По их словам, Навального доставили в отделение «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии», передает РИА Новости.

Ранее, 27 сентября, главное управление МВД по Нижегородской области призвало граждан воздержаться от участия в несогласованной акции, которая пройдет в Нижнем Новгороде 29 сентября. Мероприятие организовано штабом Навального, сам политик намеревался принять в нем участие. Организаторов акции МВД предупредило о предусмотренной законом ответственности.