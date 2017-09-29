Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|29 сен 2017|12:44
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+6oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+8oC
Завтра | Дождь |
  68.45  |  $  58.02
 

В стране и мире | Навального задержали

29.09.2017|11:44
Печать

Оппозиционный политик Алексей Навальный задержан в подъезде своего дома. Об этом он в пятницу, 29 сентября, написал в своем Twitter.

В другой соцсети, в Instagram, он опубликовал видео задержания и пояснил, что это произошло в тот момент, когда он собирался ехать в Нижний Новгород, чтобы принять участие в митинге.

Политик также отметил, что полицейские везут его в ОВД «Даниловское».

Задержание оппозиционера прокомментировали в Главном управлении МВД по Москве. По их словам, Навального доставили в отделение «за неоднократные призывы к участию в несогласованном публичном мероприятии», передает РИА Новости.

Ранее, 27 сентября, главное управление МВД по Нижегородской области призвало граждан воздержаться от участия в несогласованной акции, которая пройдет в Нижнем Новгороде 29 сентября. Мероприятие организовано штабом Навального, сам политик намеревался принять в нем участие. Организаторов акции МВД предупредило о предусмотренной законом ответственности.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|29.09.2017 12:02|

шо? опять?

Гость|29.09.2017 12:05|

penzainform.ru писал(a):

Навальный
А кто это?

Гость|29.09.2017 12:34|

Удальцова выпустили, Навального взяли. Такое невозможно в цивилизованной стране.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!