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В стране и мире | Депутаты посмотрели «Матильду» и пересмотрели свои взгляды на Николая II

29.09.2017|11:46
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Депутаты Госдумы посетили в четверг, 28 сентября, закрытый показ фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», спецпросмотр картины был организован после просьбы членов комитета ГД по культуре. Парламентарии поделились своим мнением о ленте с ТАСС.

«У нас в России появился замечательный, красивый, прекрасно сыгранный и хорошо поставленный фильм. Я не поклонница Николая II, но после просмотра фильма я стала лучше к нему относиться», — рассказала первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко.

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что «Матильда» является «замечательной» лентой. «Фильм надо показывать, никакого запрещения быть не может», — уверен Емельянов.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что пытался найти, где в фильме присутствует неприличная форма и какой из сюжетов «Матильды» может оскорбить чувства верующих, но затруднился их обнаружить. «Вывод, который я могу сделать, что Николай II гораздо лучше, я посмотрел на него совершенно другими глазами», — заявил парламентарий.

«Матильда» выйдет в широкий российский прокат 26 октября. Лента посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Наличие этой сюжетной линии в фильме стало объектом возмущения депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также различных общественных организаций с религиозным уклоном — они считают, что такой подход к фигуре страстотерпца РПЦ оскорбит чувства верующих, и призывают запретить прокат ленты.

Источник — lenta.ru
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Гость|29.09.2017 12:08|

penzainform.ru писал(a):

Ярослав Нилов рассказал, что пытался найти, где в фильме присутствует неприличная форма и какой из сюжетов «Матильды» может оскорбить чувства верующих, но затруднился их обнаружить.

Ну, что, утерлись? Оскорбленные.

Гость|29.09.2017 12:14|

Мне даже смотреть не интересно. Обычная Love story, только с царём. Начало, середина и конец известны заранее. В чём прикол?

Гость|29.09.2017 12:14|

penzainform.ru писал(a):

«Вывод, который я могу сделать, что Николай II гораздо лучше, я посмотрел на него совершенно другими глазами», — заявил парламентарий.

Реклама, реклама, реклама. Уже подключена ГД. Рекламируют очередное мыло. Надо вложенные средства вернуть, да еще с наваром. Наглая реклама.

Гость|29.09.2017 12:16|

Гость писал(a):

Ну, что, утерлись? Оскорбленные.
таки, чуйка их не подвела - нутром ощущают - посмеялись над колоссом глиноногим золототедльцовые

Гость|29.09.2017 12:21|

А депутат Поклонская чо говорит ей фильмец понравился, какой сюжет?

Гость|29.09.2017 12:28|

Теперь надо фильм про 1905г снимать. Показать царя и с другой стороны тоже. Можно "Мать" переснять, например.

Гость|29.09.2017 12:39|

А чо это на фото он к девушке пристает

Имя: Гость
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