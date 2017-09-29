29.09.2017 | 11:46

Депутаты Госдумы посетили в четверг, 28 сентября, закрытый показ фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда», спецпросмотр картины был организован после просьбы членов комитета ГД по культуре. Парламентарии поделились своим мнением о ленте с ТАСС.

«У нас в России появился замечательный, красивый, прекрасно сыгранный и хорошо поставленный фильм. Я не поклонница Николая II, но после просмотра фильма я стала лучше к нему относиться», — рассказала первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко.

Первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что «Матильда» является «замечательной» лентой. «Фильм надо показывать, никакого запрещения быть не может», — уверен Емельянов.

Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, что пытался найти, где в фильме присутствует неприличная форма и какой из сюжетов «Матильды» может оскорбить чувства верующих, но затруднился их обнаружить. «Вывод, который я могу сделать, что Николай II гораздо лучше, я посмотрел на него совершенно другими глазами», — заявил парламентарий.

«Матильда» выйдет в широкий российский прокат 26 октября. Лента посвящена отношениям будущего императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. Наличие этой сюжетной линии в фильме стало объектом возмущения депутата Госдумы Натальи Поклонской, а также различных общественных организаций с религиозным уклоном — они считают, что такой подход к фигуре страстотерпца РПЦ оскорбит чувства верующих, и призывают запретить прокат ленты.