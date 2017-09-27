27.09.2017 | 12:50

Ротация кадров в губернаторском корпусе — это востребованный и ожидаемый процесс, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в среду, 27 сентября, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В данном случае глава государства идет по пути именно ротационного обновления губернаторского корпуса. Это абсолютно нормальный процесс», — сказал Песков.

На место ушедших глав регионов пришли молодые и талантливые широкопрофильные специалисты, считает представитель Кремля. «И президент неоднократно уже обращал внимание на то, что они все имеют опыт работы в органах федеральной власти на самых разных участках. И по мнению президента, они способны реализовывать наработанный уже, несмотря на молодой возраст, потенциал в интересах развития тех регионов, которые они возглавили», — сказал Песков.

В то же время представитель Кремля не согласился с мнением, что должность губернатора становится все более «технической». Песков также отказался подтвердить или опровергнуть отставку Красноярского губернатора Виктора Толоконского.

Ранее в среду Толоконский объявил о своем уходе. Основными претендентами на пост губернатора Красноярского края в СМИ называют главу Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаила Котюкова и руководителя «Оборонпрома» Сергея Сокола.

Таким образом, Толоконский может стать третьим российским губернатором, который подал в отставку на этой неделе. Накануне глава государства уволил 70-летнего главу Нижегородской области Валерия Шанцева. 25 сентября в отставку ушел самарский губернатор Николай Меркушкин.