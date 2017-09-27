Угрожавшую детям ножом и шприцами воспитательницу осудили в Брянской области

27.09.2017 | 16:43

Бывшая воспитательница детсада поселка Климово в Брянской области приговорена к 300 часам обязательных работ и лишена права заниматься педагогической деятельностью за жестокое обращение с детьми. Об этом в среду, 27 сентября, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»).

«Она причиняла своим воспитанникам физическую боль различными подручными предметами, высказывала угрозы применения насилия путем демонстрации медицинских шприцов и кухонного ножа, отбирала еду, оскорбляла, заклеивала рот скотчем, а также укладывала спать в туалетной комнате», — говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что недопустимые методы воспитания применялись подсудимой на протяжении двух лет — с января 2015 года по 17 февраля нынешнего года.

25 апреля сообщалось, что полиция Красноярского края проверит информацию о том, что в детском саду города Канска воспитатели кололи непослушных детей канцелярскими кнопками.

Ранее, 13 апреля в столичном управлении СКР заявили о проведении доследственной проверки по факту нанесения побоев воспитаннику детского сада на северо-западе Москвы.