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В стране и мире | Учительница из Петербурга написала «дурак» на лбу второклассника

27.09.2017|12:48
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Учительница начальных классов одной из школ в Санкт-Петербурге шариковой ручкой написала на лбу ученика слово «дурак». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел 21 сентября. Ольга Алферова устала от выходок детей, которые постоянно рисовали «татуировки» на руках, и пригрозила, что следующему, кто снова это сделает, напишет на лбу «дурак».

Когда мать второклассника узнала о том, что случилось, то пошла в школу разбираться. «Она [учительница] сидела на встрече с директором, потупив взгляд. Я у нее спросила: "Чем вас мой Леша так обидел?" А она так ответила: "Ничем, просто такое состояние было"», — рассказала Наталья Воронцова.

Мать ребенка написала жалобы в Минобрнауки, городскую прокуратуру и комитет по образованию. Чиновники, в свою очередь, заверили «Комсомолку», что проверка и оценка действий преподавателя будет проведена, как только поступит соответствующее обращение.

Позднее стало известно, что учительница написала заявление об уходе. В среду, 27 сентября, у школы собрались родители учеников: они понимают, что поступок Алферовой неправильный, однако считают, что увольнять ее не нужно.

По данным «Фонтанки», Алферова работала в этой школе с 2016 года, до этого 15 лет преподавала в Архангельске. Судя по резюме, у нее два высших образования: педагогическое и социальное; имеет опыт работы с детьми, находящимися на семейной форме обучения.

Источник — lenta.ru
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Гость|27.09.2017 13:36|

Леша доигрался, когда по-человечески говорили - не слушал, так пусть ходит как дурак. А учительнице стоило не тупить глазки, а еще и объяснить родителям отпрыска что дисциплину надо соблюдать.

Гость|27.09.2017 13:36|

скоро учителям пикнуть нельзя будет в сторону обнаглевших учеников..кто работать то будет?

Гость|27.09.2017 13:40|

А мамаша - дура, теперь ее чадо будет чувствовать вседозволенность, а на учителей смотреть свысока. Надо было между собой втроем все прояснить, а не выносить на уровень министерства и прокуратуры

Имя: Гость
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