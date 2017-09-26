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В стране и мире | Путин уволил губернатора Нижегородской области

26.09.2017|14:36
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Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении с поста губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Об этом сообщается на сайте Кремля во вторник, 26 сентября.

Как отмечается, глава региона ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора области назначен первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее во вторник стало известно, что Путин подписал указ о награждении Шанцева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

21 сентября губернатор прокомментировал появившиеся за день до этого сообщения в СМИ о том, что он покидает свой пост. «Когда соберусь [уходить] - тогда скажу», - отмечал он.

70-летний Шанцев был назначен главой Нижегородской области в 2005 году. В 2014-м он принял участие в прямых выборах губернатора. В результате он набрал 86 процентов голосов.

Никитину 40 лет. Он был назначен первым заместителем министра промышленности и торговли России в 2013 году. До Минпромторга также работал в Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом и Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга.

Источник — lenta.ru
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