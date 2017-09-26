26.09.2017 | 16:41

Прокуратура направила в суд уголовное дело совладельца Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий 34-летнего Дениса Кокорина, обвиняемого в невыплате заработной платы сотрудникам, мошенничестве и сокрытии средств предприятия. Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 26 сентября.

Мужчина, владевший 50 процентами акций завода, с апреля 2013-го по июль 2015 года был директором предприятия. Злоупотребив доверием другого совладельца, Кокорин решил вывести средства предприятия на подконтрольную фирму. Для этого он заключил с компанией «УралЭнергоМаш» фиктивные договоры поставки товара, на основании которых были перечислены почти 23 миллиона рублей.

В прокуратуре отметили, что обвиняемый с декабря 2015-го по январь 2017 года из личной заинтересованности не платил зарплату 200 рабочим завода. Задолженность составила 10 миллионов рублей. Кроме того, Кокорин на посту директора предприятия не выплачивал долги по налогам на общую сумму в 11 миллионов рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, с 21 июля он находится под домашним арестом.

Правоохранительные органы обратили внимание на деятельность руководства нижнетагильского завода после встречи президента Владимира Путина с бывшим в то время врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава государства обратил внимание на жалобу рабочих о невыплате зарплаты, как им сказали, пока не будет личной просьбы президента. «Надо понять, если это так, то откуда такая борзота, такое хамство по отношению к людям», — отметил Путин. После этого руководители завода начали гасить задолженность перед работниками по зарплате.