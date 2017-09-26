Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|26 сен 2017|11:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+8oC
Завтра | Облачно |
  68.56  |  $  57.57
 

В стране и мире | Минтруд назвал десять самых высокооплачиваемых профессий в России

26.09.2017|11:11
Печать

Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются капитан морского и командир воздушного судов с зарплатами 500 тысяч и 320 тысяч рублей в месяц соответственно. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на рейтинг самых прибыльных профессий, составленный Минтрудом на основе данных о вакансиях в первом полугодии 2017 года.

Третье место в списке самых прибыльных специальностей занимает главный технолог золотодобывающей промышленности, который получает 312 тысяч рублей. Далее следуют: главный тренер в хоккее (300 тысяч рублей), начальник строительного участка (250 тысяч рублей), врач-стоматолог (200 тысяч рублей), риск-менеджер (200 тысяч рублей), инженер-электрик (195 тысяч рублей), аналитик в области информатики и вычислительной техники (190 тысяч рублей) и второй пилот гражданской авиации с зарплатой 180 тысяч рублей.

«Эксперты прогнозируют дальнейший рост зарплат квалифицированных и уникальных специалистов из-за кадрового голода, вызванного демографическим кризисом», — отмечает издание.

25 сентября глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Россия в ближайшие пять-шесть лет будет терять по 800 тысяч трудоспособных граждан. По его словам, в состав рабочей силы войдет малочисленное поколение граждан, родившихся в конце 1990-х годов.

Ранее Минтруд публиковал рейтинг отраслей с самыми высокими и самыми низкими зарплатами в 2016 году. Больше всего получали специалисты в финансовой сфере (78,3 тысячи рублей), меньше всего — в сельском хозяйстве (21,4 тысячи рублей).

По данным Росстата, в июле среднемесячная начисленная зарплата в России выросла в годовом выражении на 8,6 процента, до 39 355 рублей.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Гость|26.09.2017 11:22|

а что там на счет топ-менеджеров газпрома?

Гость|26.09.2017 11:29|

Гость писал(a):

а что там на счет топ-менеджеров газпрома?
А разве это профессия?

Гость|26.09.2017 11:36|

Про уборщиц Газпрома почему нет?

Гость|26.09.2017 11:43|

Гость писал(a):

Про уборщиц Газпрома почему нет?
А что с ними?

Гость|26.09.2017 11:45|

Т.е. депутаты и чиновники,топ-менеджеры это не профессия!?Тогда они все должны работать только на общественных началах и бесплатно.

Гость|26.09.2017 11:46|

Гость писал(a):

Тогда они все должны работать только на общественных началах
Почему?

Гость|26.09.2017 11:49|

Гость писал(a):

депутаты это не профессия!? Тогда они все должны работать только на общественных началах и бесплатно.
Так они и работают бесплатно, в заксобре.

Гость|26.09.2017 11:55|

penzainform.ru писал(a):

меньше всего — в сельском хозяйстве (21,4 тысячи рублей)
А по какой планке измерить зарплату в Пензе? мы - ниже низшего? Даже минимум в с/х оказался выше реальной средней в Пензе тыс.15-17.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!