Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 сен 2017|13:13
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  68.56  |  $  57.57
 

В стране и мире | В Краснодарском крае задержали двух подозреваемых в убийствах и каннибализме

25.09.2017|12:59
Печать

В Краснодарском крае задержали двух подозреваемых в убийствах и каннибализме. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, сыщики обнаружили у задержанных фрагменты человеческого тела. По предварительным данным, подозреваемые причастны к двум убийствам.

В региональном управлении СК подтвердили факт задержания двух человек.

Znak.com сообщал о начатой следователями проверке сообщений, появившихся в соцсетях, о поимке семьи каннибалов, которая с 1999 года похищала и убивала людей для их последующего поедания.

Вечером 12 сентября на территории военного авиационного училища по улице Дзержинского в Краснодаре были обнаружены фрагменты тела женщины, пишет местное издание «Живая Кубань».

«В ходе осмотра места происшествия также был обнаружен пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумка с вещами», — сообщила помощник руководителя СК России по Краснодарскому краю Иветта Агаян.

Незадолго до этого происшествия дорожные рабочие нашли мобильный телефон, в котором были обнаружены фотографии, сделанные, предположительно, бывшим хозяином мобильника. В нем было селфи мужчины с фрагментом человеческой кисти, а также снимки человеческого скальпа и головы женщины.

Владельцем телефона оказался 35-летний житель Краснодара, который рассказал сыщикам, что обнаружил уже расчлененное тело неизвестной ему женщины в районе Авиагородка 10 сентября. По его словам, он только сфотографировался с убитой, оставив себе «на память» несколько снимков. После этого части тела он выбросил в мусорный бак. Уточнить, где именно он избавился от останков, мужчина не смог. На следующий после фотосессии с трупом день, 11 сентября, телефон со снимками он потерял.

Личность погибшей установлена. Это 35-летняя жительница Краснодара.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!