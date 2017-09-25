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В стране и мире | Партия Меркель получила большинство на выборах в Бундестаг

25.09.2017|11:16
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Альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует на выборах в Бундестаг. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, которые приводит ТАСС.

Партия Меркель набрала 32,5 процента голосов, второе место занимают социал-демократы — 20 процентов (отмечается, что это худший в истории партии результат). Замыкает тройку лидеров ультраправое движение «Альтернатива для Германии», получившая голоса 13,5 процентов избирателей. Оно проходит в парламент впервые.

В Бундестаг также проходят не представленная в прошлом созыве Свободная демократическая партия (10,5 процентов), зеленые (9,4 процента) и Левая партия (8,9 процента).

Это первый с 1953 года случай, когда в парламенте будут представлены шесть партий.

Ранее 24 сентября сообщалось, что явка на выборы сравнима с показателем голосования 2013 года: 41,1 процента против 41,4 процентов (данные на 14:00 по местному времени).

В выборах принимают участие 42 партии. Порог прохождения в парламент составляет пять процентов голосов.

Источник — lenta.ru
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