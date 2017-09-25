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В стране и мире | Натравивший на себя ядовитую змею в прямом эфире блогер скончался

25.09.2017|15:12
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Российский видеоблогер Арслан Валеев, известный благодаря паблику о больших диких кошках BobCat ТВ и видеоканалу о змеях и других рептилиях «Экзотриум», скончался от укуса ядовитой змеи. Об этом сообщается в группе блогера.

В ночь на 23 сентября, будучи в прямом эфире своего канала, Валеев получил укус черной мамбы. Как сообщает паблик BobCat ТВ, он был немедленно госпитализирован. Около полудня 25 сентября Валеев скончался.

Случившемуся предшествовала громкая ссора Валеева с бывшей супругой на почве ревности. Девушка сообщила в своем Instagram о нападении: блогер выследил и избил ее, о чем свидетельствуют выложенные бывшей супругой медицинские документы.

После заявления бывшей жены вместо постов о кошках в паблике BobCat ТВ стали появляться разоблачительные записи, посвященные изменам экс-супруги блогера. Негативная реакция подписчиков заставила Валеева взять назад обвинения в изменах и публично извиниться.

Тем не менее бывшая супруга приняла решение не возвращаться к Валееву. Тогда во время своего последнего стрима, на глазах у тысяч зрителей, он спровоцировал смертельно опасную змею ужалить себя в руку. Наблюдавшие за происходящим через стриминговое окно знакомые Валеева вызвали скорую помощь. Блогер был доставлен в больницу в критическом состоянии и введен в состояние искусственный комы для проведения медицинских манипуляций, но спасти его не удалось.

Черная мамба может вырастать до трех метров в длину и обладает смертельно опасным ядом. Несмотря на устрашающие внешние данные, эта африканская змея питается мелкими грызунами и птицами, избегая людей. Мамба нападает только вынужденно, если чует реальную угрозу. Человек, пострадавший от ее яда, нуждается в немедленном введении антидота, иначе его ждет неминуемая гибель.

Источник — lenta.ru
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