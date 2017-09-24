24.09.2017 | 10:58

Во всех городах Германии утром воскресенья, 24 сентября, открылись избирательные участки, которые будут работать с 08:00 до 18:00 по местному времени (09:00 — 19:00 мск). Об этом сообщает Reuters.

Немцам предстоит выбрать новый состав Бундестага, который затем сформирует правительство страны и изберет нового канцлера.

«Интерфакс» отмечает, что в выборах участвуют 42 партии. Чтобы пройти в парламент кандидатам необходимо набрать не меньше пяти процентов голосов. Основными соперниками являются консервативный блок, который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Reuters отмечает, что выборы в Бундестаг в этом году могут стать историческим событием, поскольку в парламент впервые, более чем за полвека, могут войти ультраправые (партия «Альтернатива для Германии»).