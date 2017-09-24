Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|24 сен 2017|11:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+4oC
+10oC
Завтра | Облачно |
  69.07  |  $  57.65
 

В стране и мире | В Германии начались выборы в Бундестаг

24.09.2017|10:58
Печать

Во всех городах Германии утром воскресенья, 24 сентября, открылись избирательные участки, которые будут работать с 08:00 до 18:00 по местному времени (09:00 — 19:00 мск). Об этом сообщает Reuters.

Немцам предстоит выбрать новый состав Бундестага, который затем сформирует правительство страны и изберет нового канцлера.

«Интерфакс» отмечает, что в выборах участвуют 42 партии. Чтобы пройти в парламент кандидатам необходимо набрать не меньше пяти процентов голосов. Основными соперниками являются консервативный блок, который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Reuters отмечает, что выборы в Бундестаг в этом году могут стать историческим событием, поскольку в парламент впервые, более чем за полвека, могут войти ультраправые (партия «Альтернатива для Германии»).

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!