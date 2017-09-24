24.09.2017 | 12:04

Туристка из Екатеринбурга погибла на горном хребте Инзерские Зубчатки в Башкирии, сорвавшись с 20-метровой высоты. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел в субботу, 23 сентября.

Вместе с 25-летней девушкой с высоты упал ее 31-летний спутник. Мужчина выжил, его доставили в Белорецкую городскую центральную клиническую больницу в стабильно тяжелом состоянии с множественными переломами.

Депутат Курултая (Госсобрания) Республики Башкортостан Руфина Шагапова сообщила агентству, что инцидент произошел у нее на глазах.

«У нас совещание экологической рабочей группы Госсобрания Башкирии выездное вчера было, предметом было развитие внутреннего туризма в республике и инфраструктуры. Также запланирован был поход на Зубчатку. Вот все мы увидели наглядно. Двое пострадавших альпинистов: девушка сразу насмерть, а у мужчины переломаны ноги, мы его вынесли оттуда, донесли до ближайшего поселка Тирлян», — рассказала парламентарий.

На сайте следственного управления СКР по региону в воскресенье, 24 сентября, сообщили о начале доследственной проверки по факту случившегося.