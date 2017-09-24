24.09.2017 | 11:00

Для Северной Кореи обладание ядерным оружием является средством самозащиты, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, выступая на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Его слова приводит РИА Новости.

«Наша конечная цель — создать баланс сил с США», — сказал министр. «У нас нет абсолютно никакого намерения использовать или угрожать использованием ядерного оружия в отношении стран, которые не присоединились к военным действиям США против КНДР», — заверил он.

Ли Ён Хо назвал свою страну «ответственным государством, обладающим ядерным оружием». «Мы примем превентивные меры, безжалостные превентивные действия, если со стороны США и их вассалов-союзников будет только знак проведения операции по ликвидации нашего лидера или военной атаки на страну», — подчеркнул он.

«Пока не действует истинная международная юстиция, единственным работающим философским принципом будет то, что на силу надо отвечать силой, а на ядерное оружие тиранов найдется ядерный молоток правосудия», — заявил Ли Ён Хо.

Говоря о санкциях, которые были усилены из-за продолжения Северной Кореей ракетных и ядерных испытаний, министр отметил, что Пхеньян свою позицию не изменит. «США ввели санкции против Северной Кореи с самого первого дня ее основания», — заявил он, добавив, что КНДР находится «под самыми суровыми санкциями в мире».

«Безнадежное дело считать, что есть хоть какой-то шанс, что КНДР может быть сотрясена хотя бы на дюйм или изменит свою позицию из-за усиления санкций враждебными силами», — подчеркнул Ли Ён Хо.

Ранее бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer, сопровождаемые истребителями, совершили полет в международном воздушном пространстве над водами к востоку от Северной Кореи. В Пентагоне отметили, что таким образом была совершена «демонстрация военных возможностей, доступных президенту Дональду Трампу».

8 августа КНДР пригрозила пойти на «физические действия» в ответ на принятие Совбезом ООН в ее отношении новых санкций. После этого глава Пентагона Джеймс Мэттис пригрозил Северной Корее «гибелью режима и уничтожением народа». Трамп, выступая перед сторонниками в штате Алабама, заявил, что разберется с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которого он презрительно назвал «коротышкой с ракетой».

СБ ООН принял в отношении КНДР ряд санкций за проведение ракетных и ядерных испытаний.