24.09.2017 | 15:18

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт выступил за полное отстранение российской команды от участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Об этом сообщает The Guardian.

«Всемирному антидопинговому агентству необходимо поступить точно так же, как в Рио, и рекомендовать отстранение России от зимних Олимпийских игр из-за ее укоренившейся допинговой практики, а также позволить состязаться нейтральным российским спортсменам, если они докажут свою "чистоту"», — сказал Тайгарт.

По его словам, все идет к тому, что Россию до соревнований допустят, но если это случится, то это станет ужасным сигналом для всего спорта. «Любая другая мера, кроме отстранения России, станет фактически освобождением провинившегося из тюрьмы», — добавил функционер.

14 сентября национальные антидопинговые агентства 17 стран мира, среди которых были представители США, Великобритании и Канады, выступили за отстранение россиян от участия в Олимпиаде 2018 года из-за допинг-скандала. Их поддержали еще 12 национальных антидопинговых агентств.

Летом 2016 года Международный олимпийский комитет начал собственное расследование по итогам доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном о допинге в российском спорте. Изучением дела занимаются две комиссии. Окончательное решение по участию россиян в ОИ-2018 будет вынесено по итогам их работы.

Олимпийские Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля.